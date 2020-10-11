Армения должна прекратить государственный террор - турецкие НПО

БАКУ /Trend/ - Армения должна прекратить военно-политический террор на Южном Кавказе и стать цивильным государством.

Об этом, как передает Trend, говорится в заявление ассоциации турецких НПО.

В заявление говорится, что турецкие НПО резко осуждают обстрелы мирных граждан Азербайджана, что является грубым нарушением требования гуманитарного прекращения огня, объявленного 10 октября 2020 года в 12:00, а также основных норм и принципов Женевской конвенции 1949 года.

"Армения должна вывести войска из оккупированных территорий Азербайджана", - говорится в заявление ассоциации турецких НПО.

Отметим, что сегодня утром в результате ракетного обстрела многоквартирного жилого дома в центральной части находящегося за пределами линии фронта второго по величине города Азербайджанской Республики Гянджи пять человек погибли, 28 получили ранения, а многочисленные объекты гражданской инфраструктуры были серьезно повреждены.