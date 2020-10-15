ИВ Гянджи обратилась к международным организациям в связи с военной агрессией Армении

БАКУ /Trend/ - Исполнительная власть (ИВ) Гянджи направила письмо Федерации спортивных городов и столиц Европы, Европейскому молодежному форуму, мэрам 12 городов, которые в различные годы были европейскими молодежными столицами, в также руководству корейского города Кванджу, чтобы донести до мирового сообщества информацию о теракте, совершенном военно-политическим руководством Армении против гражданских лиц и объектов Гянджи, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ИВ.

В письме говорится, что, начиная с 4 октября 2020 года, ВС Армении подвергают Гянджу ракетному обстрелу. В 2 часа ночи 11 октября ВС Армении совершили еще один акт терроризма, выпустив из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Skad-B" на территории Армении тактическую баллистическую ракету по Гяндже, находящейся далеко от зоны военных действий.

В результате были разрушены жилые дома вокруг «Парка победы», погибли 10 человек, включая 5 женщин, ранены 35 человек, в том числе 6 детей и 16 женщин. Всего с 4 октября по сегодняшний день в Гяндже погибли 11 человек, телесные повреждения различной степени получили более 70 горожан, полностью разрушены 7 жилых зданий, серьезный ущерб нанесен торговому комплексу «Гранд Кавказ» и сотням объектов.

Военно-политическое руководство Армении грубо нарушает гуманитарный режим прекращения огня, достигнутый в результате встречи 10 октября в Москве между главами МИД Азербайджана и Армении. С первых же часов гуманитарного режима прекращения огня, армянская сторона, нарушив обязательства международного гуманитарного права, целенаправленно берет на прицел гражданское население Азербайджана, подвергая его ракетному и артиллерийскому обстрелу.

В письме подчеркивается, что в результате террора, совершенного Арменией в Гяндже, трое детей потеряли обеих родителей: «Нанесен серьезный ущерб историческим памятникам местного и республиканского значения, культовым постройкам, культурным объектам, учебным заведениям. Так, пострадали Русская православная церковь Александра Невского, построенная в 1887 году, религиозно-архитектурный комплекс «Имамзаде» XIV века, исторический памятник местного значения, действовавший когда-то как мужская гимназия, а в настоящее время используемый Азербайджанским государственным аграрным университетом, а также кинотеатр «Низами», 5 школ, 6 детсадов и яслей, Гянджинский музыкальный колледж».

В письме ИВ Гянджи призывает международные организации заставить Армению соблюдать нормы и принципы международного права, обязательства международных гуманитарных законов и выполнить требования по немедленному, полному и безоговорочному выводу армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий, как указано в резолюциях СБ ООН.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)