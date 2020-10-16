Азербайджанская община Нагорного Карабаха призывает пользователей соцсетей проявить активность

БАКУ /Trend/ - Армянская сторона, терпящая поражение от армии Азербайджана, освобождающей оккупированные территории, демонстрирует агрессию против нашего народа на всех платформах.

Как сообщили в пятницу Trend в Азербайджанской общине Нагорного Карабаха, армянская сторона, которой были нанесены сокрушительные удары и на информационном фронте, проводит массовые кибератаки на страницы членов общины в социальных сетях, в частности Twitter. Ежедневно в администрацию этой соцсети отправляются многочисленные жалобы. К сожалению, армянская община добилась блокировки профиля помощника главы общины Самира Мамедова (www.twitter.com/SamirAhadoglu). В комментариях в армянском сегменте социальных сетей пользователи сообщают, что празднуют это как победу и страницы других членов общины ждет та же участь.

"Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, призывает пользователей проявить активность в социальных сетях, поддержать общину и направить администрации Twitter обращения с призывом разблокировать профиль Самира Мамедова", - сказали в общине.

(Текст: Турал Гараджаев)