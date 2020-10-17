Не далек тот день, когда азербайджанский флаг будет водружен в Шуше и Ханкенди - помощник Первого вице-президента Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Сегодня помощник Первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков в прямом эфире индийского телеканала "ТВ 9" проинформировал общественность Индии об очередном военном преступлении армянского руководства, нанесшего этой ночью очередные ракетные удары по Гяндже с территории Армении, сообщает Trend.

В результате этого трусливого террористического акта с использованием крылатых ракет «Эльбрус» и «Точка У» 13 мирных жителей Гянджи, включая двух детей, были убиты, свыше 40 человек получили ранения. Загнанный самим же собой в угол беспомощный преступный режим в Ереване, перед лицом продолжающегося полного разгрома своих оккупационных вооруженных сил на поле боя, в очередной раз поднял руку на спящих мирных граждан, пытаясь таким образом компенсировать провал своей бездарной военной авантюры трусливой атакой на невинное гражданское население.

Отметив, что этот четвертый по счету ракетный обстрел Гянджи и другого крупного азербайджанского города Мингячевир, которые находятся далеко за пределами зоны боевых действий, является доказательством безысходности и отчаяния армянского руководства перед лицом предстоящих еще более крупных поражений на поле боя. Армения, отвергающая мирное урегулирование конфликта и грубо нарушающая Московские договоренности о гуманитарном перемирии, в очередной раз бросает вызов международному сообществу. Мы надеемся на жесткую реакцию международного сообщества, и, особенно, со-председателей Минской группы ОБСЕ на эти ракетные обстрелы, являющиеся преступлениями против человечности.

Азербайджан, отметил Э.Амирбеков, сохраняет за собой свое законное право на собственную самооборону и обеспечение безопасности своего населения, и предпринимает все необходимые меры для того, чтобы отрезвить обезумевшего врага и предотвратить повтор подобного рода бесчеловечных проступков в будущем, в том числе посредством нейтрализации легитимных военных целей противника, где бы они не были расположены. Э.Амирбеков проинформировал индийскую аудиторию о том, что в результате продолжающегося победного марша доблестной азербайджанской армии сегодня, после 27-летней незаконной оккупации, были освобождены город Физули и семь близлежащих деревень. Не далек тот день, когда будет положен окончательный конец армянской военной оккупации территорий Азербайджана и азербайджанский флаг будет водружен в Шуше и Ханкенди.

Вся ответственность за последствия этого военного преступления ложится на военно-политическое руководство Армении, в первую очередь премьер-министра Пашиняна, являющегося военным преступником, который обязательно предстанет перед международным трибуналом.