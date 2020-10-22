Армяне учинили в Калифорнии акт вандализма (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Ненависть армянских вандалов к азербайджанцам не знает границ.Так, члены армянского лобби рассеявшегося по всему миру, не гнушаются совершением актов вандализма даже против азербайджанцев, проживающих по ту сторону океана, в американском штате Калифорния. Ночью 20 октября они написали на стене здания Азербайджанского культурного центра Северной Калифорнии выражения, полные ненависти, оскорбления и брани.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на госкомитет по работе с диаспорой.

Для выявления лиц, призывавших к ненависти в отношении азербайджанцев на национальной почве, на место происшествия были вызваны сотрудники полиции.

Директор Азербайджанского культурного центра Северной Калифорнии Гамид Азери довел до внимания приглашенных на место происшествия представителей средств массовой информации этот акт вандализма, а также гибель 24 гражданских лиц, в том числе женщин и невинных детей, ранение десятков человек в результате 3-х ракетных обстрелов, совершенных на азербайджанский город Гянджа, расположенный далеко от линии фронта.