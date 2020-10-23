Не пускайте своих детей воевать в Карабах! - армянский майор обратился к своему народу (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Армянский офицер, сдавшийся в плен азербайджанской армии, обратился к своему народу, сообщает в пятницу Trend.

Майор милиции Эдик Тоноян вышел в отставку в 2018 году. В течение двух лет он ездил на заработки в Россию: "В 2020 году в связи с коронавирусом я не смог поехать в Россию, остался в Армении и стал заниматься строительством. 27 сентября, когда началась война с Азербайджаном, меня вместе с сыном отвели в военкомат. В военкомате мы договорились о том, что вместо сына на военную службу отправят меня, и я буду служить на территории Армении. Я не хотел ехать в Карабах, потому что это не наша земля. Я сказал, что если нужно, то готов воевать за Армению, но не за Карабах".

(Текст: Кямаля Сеидова.)