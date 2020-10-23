Не пускайте своих детей воевать в Карабах! - армянский майор обратился к своему народу (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Армянский офицер, сдавшийся в плен азербайджанской армии, обратился к своему народу, сообщает в пятницу Trend.
Майор милиции Эдик Тоноян вышел в отставку в 2018 году. В течение двух лет он ездил на заработки в Россию: "В 2020 году в связи с коронавирусом я не смог поехать в Россию, остался в Армении и стал заниматься строительством. 27 сентября, когда началась война с Азербайджаном, меня вместе с сыном отвели в военкомат. В военкомате мы договорились о том, что вместо сына на военную службу отправят меня, и я буду служить на территории Армении. Я не хотел ехать в Карабах, потому что это не наша земля. Я сказал, что если нужно, то готов воевать за Армению, но не за Карабах".
(Текст: Кямаля Сеидова.)
Лента новостей
Неофициальная военная информация в интернете создает серьезные риски для жизни военнослужащих ВС Азербайджана - эксперт
В условиях пандемии социально-экономические вопросы в Азербайджане находятся в центре внимания - Али Ахмедов
Призывы Первого вице-президента Мехрибан Алиевой играют важную роль в доведении до мирового сообщества справедливой позиции Азербайджана - эксперт
Нам не страшно умереть, потому что становимся шехидами на своей земле, уничтожая захватчиков - вице-президент ПЕН-клуба Натиг Расулзаде
Турция надеется, что вместе с Россией сможет достичь успеха в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе - Эрдоган
Преступления армянских ВС против мирного населения в Гяндже не сравнить даже с фашизмом - глава еврейской общины
Армянские оккупанты варварски эксплуатировали месторождения полезных ископаемых в Зангилане - минэкологии
Армяне хотели, закрепившись на оккупированных территориях, заставить мир забыть об их варварском захвате - историк
Заявление Путина «закрыло рот» занимавшим антиазербайджанскую позицию общественным деятелям - политолог
Ухудшение эпидемиологической ситуации не исключает локальных закрытий - главный инфекционист Азербайджана
Между Грузией и Турцией существует отличный уровень сотрудничества и диалога в области экономики - посольство
Нагорный Карабах является частью Азербайджана, на основании этого мы можем положить конец войне - глава МИД
Генпрокуратура Азербайджана продолжает выявление лиц, осуществляющих незаконную деятельность на оккупированных территориях страны
Иран заинтересован в благоустройстве освобожденных от оккупации приграничных территорий Азербайджана - посол (ФОТО)
Благодаря объективности и точности азербайджанских СМИ мир узнает о реалиях Азербайджана - Арзу Нагиев
Вице-премьер Азербайджана направил письмо Дмитрию Медведеву в связи с незаконной поездкой российского депутата в Карабах
Все надежды Пашиняна втянуть Россию в карабахский конфликт оказались тщетными - российский политолог
Армения должна сделать выводы из четкой позиции Москвы в вопросе карабахского конфликта – правительство Турции
Открыто поддерживать любую из сторон карабахского конфликта НАТО сейчас объективно не выгодно - российский политолог