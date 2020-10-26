Армения устроила антироссийскую провокацию на границе с оккупированным Карабахом

БАКУ/Trend/ - Информация о том, что якобы российские военные развернули полевой лагерь на границе Армении и оккупированного Карабаха оказалась фейком.

Как передает Trend со ссылкой на avia.pro, стало известно о том, что на фотографиях запечатлены вовсе не российские военнослужащие и их техника - это очередная провокация со стороны Армении и попытка втянуть Москву в конфликт в регионе.

В Сети появились фотографии с русскими триколорами на границе Армении с Карабахом. Судя по всему, Ереван таким образом пытается втянуть Россию в войну, поскольку фото в первую очередь распространили армянские СМИ.

Примечательно то, что на снимках виднеются российские флаги. В подписях к фото сказано, что лагерь расположен между населёнными пунктами Кафан (Армения) и теперь уже освобожденным от армянской оккупации Губадлы. Кроме того, на снимках запечатлены бульдозеры, которые создают защитные насыпи вокруг армейских палаток.

"Несколько армянских СМИ со ссылкой на источники утверждают, что эти позиции сняты у села Тег Сюникской области на юге Армении. Впрочем, попавшие в кадр солдаты больше похоже на армян, чем на русских. Не исключено, что это очередная попытка Армении втянуть Россию в военный конфликт", - об этом сообщает российское информационно-новостное издание "ЦарьГрад".

В пользу того, что речь идёт о провокации Армении указывает также отсутствие официальных заявлений со стороны России о развёртывании на этом направлении российских военных объектов с целью оказания помощи ранены и беженцам.

"Если сведения об антироссийской провокации подтвердятся, Ереван может получить от Москвы по первое число, так как речь идёт о неприкрытой попытке втянуть Россию в вооружённый конфликт, хотя попыток для диалога Ереван так и не выстроил", - отмечает аналитик Avia.pro.