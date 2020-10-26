Канада указывает на важность создания механизма урегулирования нагорно-карабахского конфликта

БАКУ/Trend/ - Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань подчеркнул важность создания сопредседателями Минской группы ОБСЕ механизма урегулирования нагорно-карабахского конфликта, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Как отмечается, министры иностранных дел Армении и Канады – Зограб Мнацаканян и Франсуа-Филипп Шампань, обсудили события вокруг нагорно-карабахского конфликта, в частности, переговоры в Вашингтоне.

"Я побеседовал с Зограбом Мнацаканяном. Мы продолжаем призывать внешние стороны не вмешиваться в карабахский конфликт", – написал глава МИД Канады в Twitter.