Привлечение Ереваном детей к войне против Азербайджана является военным преступлением - ливанский адвокат

БАКУ /Trend/ - Привлечение Арменией детей к войне против Азербайджана является еще одним военным преступлением в дополнение к другим преступлениям, совершенным Ереваном.

Об этом сказал в понедельник Trend известный ливанский адвокат, эксперт по внешней политике и международному праву, член правления Международной ассоциации правозащитников Тарег Шандеб.

Как отметил Шандеб, согласно международному гуманитарному праву, использование детей и несовершеннолетних и их вербовка в конфликтах и ​​войнах является военным преступлением.

Он добавил, что данный акт наказуем международным уголовным правом и считается одним из самых серьезных преступлений против мира и международного сообщества.

"Международное сообщество должно выступить против нарушений Арменией международного гуманитарного права. Политические и военные должностные лица Армении, причастные к этим серьезным преступлениям, должны быть привлечены к ответственности", - сказал Шандеб.

Отметим, что в 1899 году была принята Гаагская конвенция, состоящая из 38 пунктов, в которой однозначно запрещается вовлечение детей в возрасте до 18 лет в вооруженные конфликты. В 1907 году в Гааге была принята еще одна конвенция, затрагивающая данный вопрос. В 1949 году в Женеве были приняты четыре конвенции, одна из которых непосредственно связана с защитой прав женщин и детей. В 1979 году эти положения были еще более уточнены. Армянская сторона, вовлекая детей в военные действия, нарушает требования международных конвенций и международных гуманитарных норм.