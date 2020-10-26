Обстрел жителей Гянджи - террористическая война против мирного населения Азербайджана – российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Обстрел жителей Гянджи - ведение со стороны официального Еревана террористической войны против мирного населения Азербайджанской Республики.

Об этом сказал Trend доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, член Экспертного совета "Офицеры России" Александр Перенджиев.

Как отметил эксперт, смысл ведения террористической войны как раз и заключается в том, как впрочем и при "обычных" актах терроризма, когда силовое, весьма жестокое по формам воздействие осуществляется в отношении мирных, ни в чем не повинных граждан - для нагнетания обстановки страха и ужаса среди населения.

"Как и "обычные" террористические акты, террористическая война имеет целью дестабилизировать обстановку в обществе, в данном случае, в азербайджанском обществе, попытаться спровоцировать недовольство общества своей властью", - сказал он.

По словам Перенджиева, чтобы руководство Армении понесло наказание, должно быть проведено расследование, весьма желательно - с участием международных органов и с привлечением сотрудников следственных органов России.

"На одних эмоциях данную проблему не решить. Так как привлечение к уголовной международной ответственности может происходить в рамках конкретных юридических процедур. Поэтому необходимо говорить о возбуждении этих процедур. И только потом можно обсуждать степень ответственности, которую могут понести руководители Армении", - добавил российский эксперт.

(Автор: Джани Бабаева.)