Возвращение к мирным условиям в Нагорном Карабахе предотвратит дальнейший ущерб окружающей среде - UNEP

БАКУ /Trend/ - Возвращение к мирным условиям в Нагорном Карабахе предотвратит дальнейший ущерб окружающей среде, сказал Trend во вторник представитель Программы ООН по окружающей среде (UNEP).

Представитель UNEP сказал, что, как заявили Генеральный секретарь ООН и Верховный комиссар по правам человека, крайне важно соблюдать все обязательства по международному гуманитарному праву для защиты гражданских лиц и гражданской инфраструктуры где бы то ни было.

«Мы поддерживаем призыв ООН к незамедлительному прекращению боевых действий и возвращению к мирным условиям, чтобы предотвратить дальнейший ущерб окружающей среде», - сказали в UNEP.

Отметим, что вооруженные силы Армении продолжают нарушать новый достигнутый гуманитарный режим прекращения огня.

(Автор: Наргиз Садыхова)