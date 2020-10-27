Путин и Эрдоган обсудили нагорно-карабахский конфликт
БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Кремля, стороны в ходе телефонного разговора обсудили развитие событий в зоне нагорно-карабахского конфликта.
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