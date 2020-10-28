Жительница Гадрута Евгения Бабаян призвала армянское население содействовать установлению мира в Карабахе (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Жительница Гадрута Евгения Бабаян, эвакуированная азербайджанскими военнослужащими, призвала армянское население содействовать установлению мира в Нагорном Карабахе, передает в среду Trend.

«Я, Бабаян Евгения Павловна, родилась 21 марта 1935 года. Мы всегда дружно жили вместе с азербайджанцами. Я работала вместе с ними в больнице в дружеской и мирной атмосфере. Они очень хорошо ко мне относились, мы приглашали друг друга к себе в гости, жили очень хорошо», - сказала Бабаян в интервью, находясь в больнице в Баку.

По ее словам, армяне оставили Бабаян в подвале дома и убежали.

«Я приехала в Гадрут, прошло какое-то время, началась эта война. Армяне оставили меня в подвале дома и сбежали. Обещали, что заберут меня, но не забрали. Они оставили меня в подвале без газа, воды и еды. Когда приехал азербайджанец, он помог мне, он сказал мне «не бойся, сестра» и отвез меня на машине в Баку», - сказала она.

Бабаян добавила, что теперь, будучи в больнице в Баку, она хорошо питается и о ней хорошо заботятся: «Я очень благодарна за это, потому что наши армяне не смогли меня защитить, наши армяне оставили меня и сбежали. Отцы и матери, установить мир несложно. Помогите сделать это, чтобы мы жили вместе с азербайджанцами в мире. То что происходит сейчас, это не жизнь, так жить нельзя».

(Автор: Наргиз Садыхова)