В Венеции выразили протест против армянского террора (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанцы, живущие в Италии, а также обучающиеся в этой стране, и представители турецкой общины провели в Венеции акцию для доведения до итальянской общественности информации о террористических актах, совершенных оккупационной армянской армией, об убийствах армянскими ВС гражданского населения Азербайджана, в том числе женщин и малолетних детей, передает в субботу Trend.

На акции, организованной Ассоциацией азербайджано-итальянской молодежи, ее участники держали в руках плакаты информационного характера об агрессорской политике Армении, терактах, совершенных ею в Гяндже и Барде. Многочисленные жители города и туристы, подходившие к участникам акции, были проинформированы о терактах оккупационной армянской армии и обстреле мирных граждан Азербайджана кассетными ракетами, применение которых против гражданского населения запрещено.

Кроме того, горожане, воспользовавшись специальным скан-кодом, смогут ознакомиться с информацией на итальянском языке, а также фотоматериалами, отражающими совершенные Арменией акты террора.