Минкультуры Азербайджана ответило на обвинения армян по поводу церкви Газанчылар

Нагорно-карабахский конфликт 6 ноября 2020 15:55 (UTC+04:00)
Минкультуры Азербайджана ответило на обвинения армян по поводу церкви Газанчылар

БАКУ /Trend/ - В настоящее время Армения ведет гнусную кампанию против Азербайджана на международном уровне. Одно из составляющих этой кампании - обвинение о повреждении церкви Газанчылар в Шуше якобы в результате ракетного удара вооруженных сил Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал и.о. начальника Государственной службы по защите, развитию и восстановлению культурного наследия Азад Джафарли.

По его словам, любой памятник на территории Азербайджана является неотъемлемой частью нашего культурного наследия. Все образцы культурного наследия, расположенные на этих территориях принадлежат народу Азербайджана.

"В 1868 году на окраине города Шуша (в настоящее время верхняя часть города Шуша) была построена церковь Газанчылар. Согласно мнению армянского автора Маркар Бархударянца, даже в документах советского периода памятник назывался "Церковь Газанчылар". Согласно данным исследователя Фирудина Шушалы, строительство церкви завершилось в 1883 году. В паспорте памятника, составленном в 1987 году указано, что церковь "Газанчылар" построена на месте древнего храма огнепоклонников. Этот памятник был восстановлен в 1981 году. Зачем Азербайджану нужно было восстанавливать памятник, если он не намеревается его охранять?", - сказал Азад Джафарли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев)

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