Призываю армянский народ остановить кровопролитие и прийти к миру - попавший в плен в ходе боев пастор Ховсеп Саакян

БАКУ /Trend/ - В Молитвенном доме адвентистов седьмого дня в Баку прошла служба, в которой принял участие пастор церкви адвентистов седьмого дня армянского города Гюмри Ховсеп Араратович Саакян, попавший в плен в ходе боевых действий в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, передает в пятницу Trend.

Службу провели пастор религиозной общины адвентистов седьмого дня Баку Эльшан Джаббаров и пастор религиозной общины адвентистов седьмого дня Гянджи Эльшан Самедов.

"Господь не хочет войны. Сегодня мы с вами говорим о мире. Господь не хочет смертей. Господь желает спасения для всех, мира для всех на земле. Сегодня Господь призывает нас быть миротворцами", - сказал Джаббаров.

Он добавил, что если внутри человека царит мир, он преодолеет все трудности.



Принявший участие в службе армянский пастор Ховсеп Саакян сказал, что рад находиться сегодня в доме Господнем - Доме молитвы адвентистов седьмого дня в Баку.

"Я - пастор, с 2011 года совершал службы в церкви в городе Алаверды, а затем в городе Гюмри. Как верующий человек, пастор я всегда хотел, чтобы азербайджанский и армянский народы жили в мире. И слово Божье говорит о мире. Бог хочет мира, и чтобы мы жили в мире и покое. Рад, что Господь чудом сохранил мне жизнь.

Когда мне в военном комиссариате сказали, что я должен быть на войне, я ответил, что являюсь верующим, оружия в руки не возьму и не буду убивать, ведь заповедь гласит - "Не убий". Но они мне сказали, что это не имеет значения.

Я туда поехал без оружия, думал, что буду спасать, работать в госпитале. Когда я оказался в Губадлы и началась стрельба, я получил ранение - в ногу попал осколок. Меня хотели перевести в госпиталь, но по дороге я попал в аварию. Все погибли, в живых остался только я", - сказал армянский пастор.



По словам Саакяна, сохранив ему жизнь, Господь дал ему новую возможность.



"Призываю два народа к тому, чтобы мы жили в мире. Господь не хочет войны, хочет, чтобы мы жили спокойно. Если бы у меня был выбор, то я бы не выбрал войну. Призываю свой народ остановить кровопролитие и прийти к миру. Призываю всех верующих, кого призвали на войну, чтобы они не брали в руки оружия, и не шли на войну", - сказал он.



Армянский пастор добавил, что согласен с тем, что Карабах - это не территория Армении, а Азербайджана.



"Со мной было 60 человек, и я точно могу сказать что они не хотели воевать. Они хотели мира, хотели вернуться в свои дома, к своим женам и детям. Моей дочери 9 месяцев, и как я хочу ее увидеть, так и они хотели увидеть своих детей", - сказал он.



Армянский пастор также выразил свое несогласие с позицией Патриарха Армении, который призывает к войне.

"Когда верующих призывают идти на войну - это плохо. Те, кто призывают убивать, говорят это из своих убеждений, вся ответственность на них", - сказал он.



Саакян подчеркнул, что осуждает убийства армянскими ВС мирных жителей Азербайджана в Гяндже, Барде и других городах.

Он также сказал, что ВС Азербайджана не обстреливают святые места и церкви, и с осуждением отнесся к превращению армянами азербайджанских мечетей в хлев.

Саакян добавил, что у него было серьезное ранение, и в Баку для него были созданы все условия для лечения. Он поблагодарил азербайджанское государство за лечение, и обеспечение всем необходимым.