Подразделения армянских ВС бросили свои позиции на Губадлинском направлении фронта - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Подразделения армянских ВС, не выдержав натиска азербайджанской армии в ходе боев на Губадлы-Лачинском направлении фронта, оставили свои позиции и бежали, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Согласно информации, переброшенные из Армении и размещенные на оборонительном участке подразделения 556-го и 522-го мотострелковых полков армянских ВС не вышли на порученные им рубежи. (Текст: Кямаля Сеидова)