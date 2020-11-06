Подразделения армянских ВС бросили свои позиции на Губадлинском направлении фронта - минобороны Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Подразделения армянских ВС, не выдержав натиска азербайджанской армии в ходе боев на Губадлы-Лачинском направлении фронта, оставили свои позиции и бежали, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Согласно информации, переброшенные из Армении и размещенные на оборонительном участке подразделения 556-го и 522-го мотострелковых полков армянских ВС не вышли на порученные им рубежи.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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