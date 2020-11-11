Отказ от трехстороннего заявления по карабахскому конфликту мог привести к необратимым последствиям - начальник Генштаба ВС Армении
БАКУ/Trend/ - Нынешнее решение о прекращении огня в Карабахе было принято, исходя из крайней необходимости.
Как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал начальник Генштаба вооруженных сил Армении генерал-полковник Оник Гаспарян.
Он отметил, что премьер Никол Пашинян согласился подписать решение, в том числе по его предложению, учитывая анализ многоаспектоной и многосторонней оценки ситуации.
"Это решение было крайней необходимостью, отказ от него мог привести к необратимым последствиям. Это нужно однозначно принять и понять. Я считаю это решение правильным, независимо от каких бы то ни было спекуляций. Это очень горькая правда для нас, но это было результатом объективной оценки ситуации", - отметил генерал.
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Отказ от трехстороннего заявления по карабахскому конфликту мог привести к необратимым последствиям - начальник Генштаба ВС Армении
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