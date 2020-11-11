Отказ от трехстороннего заявления по карабахскому конфликту мог привести к необратимым последствиям - начальник Генштаба ВС Армении

БАКУ/Trend/ - Нынешнее решение о прекращении огня в Карабахе было принято, исходя из крайней необходимости.

Как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал начальник Генштаба вооруженных сил Армении генерал-полковник Оник Гаспарян.

Он отметил, что премьер Никол Пашинян согласился подписать решение, в том числе по его предложению, учитывая анализ многоаспектоной и многосторонней оценки ситуации.

"Это решение было крайней необходимостью, отказ от него мог привести к необратимым последствиям. Это нужно однозначно принять и понять. Я считаю это решение правильным, независимо от каких бы то ни было спекуляций. Это очень горькая правда для нас, но это было результатом объективной оценки ситуации", - отметил генерал.