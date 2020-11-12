Фактор оккупации привел к распространению вредителей и в других частях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Изучено влияние оккупации наших земель Арменией на фитосанитарную ситуацию в Нагорном Карабахе и прилегающих территориях.

Как передает в четверг Trend, в статье, подготовленной специалистами отделов здоровья растений Департамента исследований и оценки рисков Института пищевой безопасности Азербайджана Джамалом Гулиевым и Гюльнар Гахрамановой, подчеркивается, что ранее на оккупированных территориях были зарегистрированы такие карантинные вредные организмы, как колорадский жук, филлоксера, червец комстока, цитрусовая тля. Помимо насекомых, в регионе были зарегистрированы такие карантинные и наносящие серьезный ущерб сельскохозяйственным угодьям сорняки, как горчак ползучий и повилика. Отсутствие регулярного мониторинга и фитосанитарных мер против этих вредителей привело к их массовому росту и расширению их ареалов на другие, не оккупированные, территории Азербайджана.

С другой стороны, разрушительные средства, применяемые во время боевых действий в этих районах, сжигание или иное уничтожение зелени, лесов и сельскохозяйственных угодий, сброс сточных вод на пригодные для сельского хозяйства территории, посадка наркотических растений на месте агроценозов, вырубка лесов привели к изменению видового состава и плотности популяции вредителей на фоне изменения флоры и фауны этих территорий.

Путем вырубки было уничтожено более 261 тысячи гектаров лесов в Кельбаджаре, Лачыне, Зангилане, Ханкенди (включая Шушинский район), Ходжавенде, Агдере. Произрастающие там такие ценные деревья, как дуб, бук, граб, клен, фундук, грецкий орех, платан восточный были вырублены и вывезены в Армению. Это означает уничтожение оккупированных земель, 25-26 процентов которых представляют собой леса, а также нанесение ущерба животным и растениям в регионе. По оценкам, уничтожено около 8-10% лесных площадей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)