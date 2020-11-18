Армянские медиа распространили видео об ударах ракетами "Смерч" по населенным пунктам Азербайджана (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Армянские медиа распространили видео об ударах ракетами "Смерч", нанесенных во время войны в Карабахе армянской армией по населенным пунктам Азербайджана, сообщает в среду Trend.
Отметим, что в результате этих ракетных ударов в Азербайджане погибли 94, были ранены 414 мирных жителей.
Кроме того, в непригодность пришли 512 гражданских объектов, 120 многоквартирных зданий и 3410 частных домов.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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