Азербайджан начал процесс градостроительства для возвращения переселенцев в Физули - помощник Президента

БАКУ /Trend/ - Азербайджан уже начал процесс градостроительства для восстановления и возвращения переселенцев в Физули и другие освобожденные территории Азербайджана, заявил в интервью телеканалу "Аль-Джазира" Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, передает Trend.

“Мы видим разрушения, причиненные Арменией городу Физули, который был одним из перспективных городов Азербайджана до оккупации”, - сказал он, добавив, что международное сообщество еще раз увидит разницу между разрушением, принесенным Арменией, и строительством Азербайджана.

“Конечно, Армения несет ответственность за преступления военного характера и преступления против человечности, на основании которых мы будем продолжать обращаться в международные институты и суды с исками к Армении”, - сказал он, подчеркнув, что в Физули не осталось ни одного уцелевшего здания, вся территория была заминирована. Разрушено абсолютно всё, поэтому от Азербайджана требуется начать новую трансформационную политику в областях.

Что касается миротворцев, то Гаджиев сказал, что российские миротворцы дислоцируются в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, турецкие - будут заниматься мониторингом, и этот вопрос сейчас обсуждается.

(Редактор: Наталья Кочнева)