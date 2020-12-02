Нидерландские студенты изучают II Карабахскую войну и ее итоги

БАКУ/Trend/ - Студенты 3-го курса факультета журналистики Тилбургского университета Королевства Нидерландов изучили мнение азербайджанской диаспоры в рамках проекта на тему азербайджано-армянской войны, сообщает Trend со ссылкой на госкомитет по работе с диаспорой.

По словам руководителя Медиа-группы азербайджанцев Европы, координатора Координационного совета азербайджанцев Нидерландов и Бельгии Эмиля Алиева, обратившись к проживающим в Нидерландах руководителям азербайджанской и армянской диаспор, он выразил желание получить подробную информацию о II Карабахской войне и соглашении от 10 ноября.

В ходе встречи со студентами в здании Азербайджано-Турецкого общества культуры Эмиль Алиев дал интервью. В интервью была представлена подробная информация об истории нагорно-карабахского конфликта, о том, что Нагорно-Карабахский регион и прилегающие к нему 7 районов являются исконными азербайджанскими землями, что в результате победы, одержанной Азербайджанским государством во II Карабахской войне Армения вынуждена была подписать соглашение от 10 ноября.

На карте были показаны территории, находящиеся в настоящее время под контролем азербайджанской армии и российских миротворческих сил. Говорилось также о различных проектах, подлежащих реализации в связи с восстановлением безопасности, инфраструктуры, коммуникаций в освобожденном от оккупации Карабахском регионе.

Проект планируется представить преподавателям и студентам Тилбургского университета.