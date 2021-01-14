Эскалация вооруженного конфликта в Карабахе продемонстрировала риски, возникающие в случае, когда конфликты остаются неразрешенными - ОБСЕ (Версия 2)

БАКУ /Trend/ - Эскалация вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, большое количество человеческих жертв, вызванное данным конфликтом, со всей очевидностью продемонстрировали риски, возникающие в случае, когда конфликты остаются неразрешенными.

Об этом, как передает в четверг Trend, сказала действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, представляя Программу председательства Швеции в ОБСЕ на 2021 год.

Линде отметила, что урегулирование конфликтов является одним из важнейших приоритетов председательства Швеции в ОБСЕ.

По ее словам, Швеция убеждена, что многостороннее сотрудничество - лучший способ решения общих проблем стран-членов ОБСЕ.

«Именно с таким подходом мы берем на себя задачу председательства в ОБСЕ в наступающем году. Приоритетом является содействие разрешению конфликтов в нашем регионе. Угрозы международному миру и безопасности, страдания, вызванные конфликтами, недопустимы», - сказала она.

Линде добавила, что также среди приоритетов сосредоточение внимания на общих принципах.