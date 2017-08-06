Развитие регионов постоянно находится в центре внимания Президента Ильхама Алиева - депутат

6 августа 2017 11:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Развитие регионов в Азербайджане постоянно находится в центре внимания Президента Ильхама Алиева и поездки главы государства в регионы и проведение совещаний в регионах стало уже традицией. Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу, выражая свое отношение по поводу выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева на республиканском совещании по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства в Гахе.

H.Babaoğlu сказал, что в каждый приезд главы государства оцениваются проделанная в регионах работа, устанавливаются перспективы по отдельным экономическим зонам и проводятся новые мероприятия для дальнейшего развития.

"Совещание в Гахе было важным как с точки зрения перспективы развития региона, так и анализа экономических показателей и принятия соответствующих решений. У регионов Азербайджана есть своеобразные особенности и как отметил Президент Ильхам Алиев северо-западная зона Азербайджана всегда была знаменита развитием шелководства, табаководства и фундуководства. Поэтому были принята и реализуется специальная программа мероприятий в связи с развитием данных отраслей", - сказал депутат.

Депутат отметил, что на протяжении уже многих лет в связи с развитием регионов осуществляются специальные государственные программы и в рамках этих программ регионы благоустраиваются, формируется новая инфраструктура, строятся школы, больницы, спортивные комплексы и другие социально-культурные объекты, прокладываются новые дороги, создается новая коммуникация.

"Это все меняется облик наших регионов. В регионах осуществляются крупные проекты с учетом местных особенностей. Сегодня есть ряд сельскохозяйственных отраслей, которые могут принести валюту в страну, они важны с точки зрения экспорта. Поэтому Президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание развитию этой сферы и каждый раз после возвращения из регионов, ведет финансирование закрепленных отраслей и придает новый импульс развитию регионов", отметил депутат.

Azernews Newspaper
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