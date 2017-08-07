Проводимая Президентом Азербайджана политика продуманна, целенаправленна и обеспечит высокий уровень развития регионов - депутат

БАКУ /Trend/ - Поездка Президента Азербайджана Ильхама Алиева в северо-западный региона еще раз показала, что развитие регионов всегда находится в центре внимания главы государства, сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Насиров.

Депутат подчеркнул, что во время проведенного в Гахе республиканского совещания, посвященного вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства в Гахе, глава государства подчеркнул, что наблюдаемое с 2004 года, и до сегодняшнего дня развитие в регионах является историческим достижением. «В Азербайджане за такой короткий период времени никогда не проводился такой объем работы. В частности, в центре внимания главы государства всегда находятся вопросы, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, продовольственной безопасностью, и благодаря этой политике за последние шесть месяцев в экономике зафиксирован рост на 1,7 процента, в ненефтяном секторе – на 4,4 процента, в сфере сельского хозяйства – на 2 процента. Несомненно, что один из важных вопросов связан с расширением экспортного потенциала, уменьшением зависимости от импорта. Именно благодаря политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, за последние полгода отмечен рост экспорта на 36 процентов, в частности, есть рост в ненефтяном экспорте на 27 процентов, а зависимость от импорта уменьшилась на 15 процентов», - отметил депутат.

По словам Эльмана Насирова, перечисленные цифры еще раз показывают, что проводимая политика продуманна, целенаправленна, и обеспечит высокий уровень развития наших регионов. «Благодаря политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, сегодня в регионах Азербайджана обновлена дорожная инфраструктура, заметно улучшено водоснабжение, газоснабжение и электроснабжение. Все это является непосредственным свидетельством внимания, проявляемого развитию регионов страны», - отметил депутат.

Отметим, что в пятницу в Гахе под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось республиканское совещание по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)