Новый шелковый путь Азербайджана создает особую возможность для объединения маршрутов Восток-Запад и Запад-Восток - Роберт Секута

16 октября 2017 03:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Новый шелковый путь Азербайджана создает особую возможность для объединения маршрутов Восток-Запад и Запад-Восток. Об этом сказал посол США в Азербайджане Роберт Секута в своей речи на конференции по Шелковому пути под названием "Исследование возможностей бизнеса, торговли и инвестиций на новом Шелковом пути", проходящей в Вашингтоне.

Роберт Секута сказал, что инициатива Нового шелкового пути предоставляет большие возможности.

"На протяжении всего пути экономическое и политическое развитие, вероятно, будет взаимно усиливаться. Народы, которые являются частью этих новых связей, будут не только довольствоваться возможностями широкой торговли: также усилится сотрудничество между ними, а также обмен культурой, образованием и инновациями. Новый шелковый путь, восстановив древние сети и связи, приносившие благополучие на эти территории, и создавая новые сети и связи, укрепит сотрудничество и региональное партнерство вдоль границ. Эти заново укрепленные отношения создадут большие возможности для США, Азии и Европы в сферах торговли и предпринимательства, а также в других областях", - сказал посол.

По его словам, древний Шелковый путь наглядно показал, что с помощью определенных транзитных маршрутов можно перевозить местную продукцию с одного конца Евразии на другой с минимальными дополнительными расходами на транспортировку.

"Азербайджан становится все более важным транзитным центром за счет обеспечения успешной перевозки и обмена товаров между Китаем, Центральной Азией и Европой через порт Алята. Это важные шаги для Нового шелкового пути с точки зрения регионального значения. Новый шелковый путь Азербайджана как альтернативный путь по суше создает особую возможность для объединения маршрутов Восток-Запад и Запад-Восток, а также нового транспортного коридора Север-Юг, объединяющего продукциею Восточной Азии и Южной Азии. По большей части это стало возможным за счет значительных инвестиций в транспортную инфраструктуру Азербайджана. Например, была построена новая дорога, протяженностью 6835 миль, было заложено около 300 мостов, были восстановлены и расширены основные дороги с Грузией, Россией и Ираном ", - сказал Роберт Секута.

Посол отметил, что некоторые могут сказать, что в Новом шелковом пути нет нужды или же, что он повторяет существующие маршруты.

"Для них я приведу в пример магистральную дорогу США, протягивающуюся с востока на запад между девятью штатами. Многочисленные маршруты создают дополнительные возможности и способствуют расширению конкуренции, сохраняя низкие цены. Новый шелковый путь играет важную роль в обеспечении экономического роста в Кавказском регионе, Центральной Азии, а также в соединении Азии с Европой. Помимо экономических и торговых преимуществ, продвижения в реализации инициатив Нового шелкового пути могут оказать положительное влияние на устойчивую стабильность и безопасность. Это открывает новые пути для совместной работы стран, уменьшает барьеры для полного экономического участия женщин и других мало представляемых групп и способствует верховенству закона. Подобные установленные стабильные отношения должны стать причиной еще большей безопасности и процветания для всех привлеченных стран. Снова хотелось бы спросить: почему Новый шелковый путь важен? Проще говоря, еще более надежный, безопасный, процветающий и создающий еще больше возможностей для деятельности мир с многосторонними энергетическими и торговыми маршрутами создаст возможность компаниям США конкурировать и продвигаться на новых рынках", - сказал Секута.

Azernews Newspaper
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