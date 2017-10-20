Самед Сеидов: В ходе голосования при принятии резолюций по Азербайджану в ПАСЕ некоторые проголосовали, подпав под влияние

20 октября 2017 13:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во время голосования при принятии ряда резолюций по Азербайджану на осенней сессии ПАСЕ некоторые лица проголосовали, подпав под влияние. В первую очередь хотел бы отметить украинских депутатов, которые выступили против Азербайджана. Об этом в пятницу на заседании Милли Меджлиса (парламент) сказал глава азербайджанской делегации в ПАСЕ, депутат Самед Сеидов.

Он отметил, что украинско-азербайджанские связи развиваются. «К сожалению, эти депутаты проголосовали против Азербайджана. Это означает, что они выступают и против Украины. И только депутаты от партии президента Порошенко не выступили против Азербайджана», - сказал Сеидов.

Спикер Милли Меджлиса Огтай Асадов добавил, что на сессии ПАСЕ за антиазербайджанские документы проголосовали представители других украинских партий. «К сожалению, представители правящей партии воздержались от голосования. Это заставляет нас задуматься», - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
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