Огтай Асадов: СЕ демонстрирует несправедливую позицию в отношении Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Против Азербайджана хотят задействовать пункт 46.4 Европейской конвенции по правам человека, 68 лет не применявшийся в истории Совета Европы, сказал в пятницу на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана спикер Огтай Асадов.

Огтай Асадов напомнил, что сегодня существует более 10 тысяч невыполненных решений Европейского суда по правам человека. «Среди крупнейших европейских стран есть такие, где не выполнено более тысячи решений. Они даже не выплачивают штрафы за их невыполнение. В Азербайджане всего несколько таких решений, и штрафы за них оплачиваются. Среди 10 тысяч дел генсек СЕ Торбьерн Ягланд, как в лотерее, вытянул только касающиеся Азербайджана. Однозначно, что это несправедливость против Азербайджана. Если Совет Европы захочет применить этот пункт Конвенции против Азербайджана, то мы должны подумать о том, оставаться ли в Совете Европы», - сказал он.

Глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов предложил, обобщив мнения, прозвучавшие на заседании Милли Меджлиса, направить обращение ПАСЕ, в том числе генеральному секретарю Совета Европы Торбьерну Ягланду.

Спикер парламента Огтай Асадов отметил, в свою очередь, что направлять обращение генсеку СЕ бессмысленно, но можно обратиться к другим структурам.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)