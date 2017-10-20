Приглашение Президента Ильхама Алиева на саммит D-8 подтверждает братство Азербайджана и Турции – депутат

20 октября 2017 20:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Приглашение Президента Азербайджана Ильхама Алиева в качестве особого гостя на IX Саммит восьми развивающихся стран Организации экономического сотрудничества (D-8) еще раз подтверждает братство Азербайджана и Турции. Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Рзаев.

По его словам, Азербайджан всегда рядом с Турцией, а Турция - рядом с Азербайджаном.

«Приглашение Президента Ильхама Алиева на IX Саммит восьми развивающихся стран Организации экономического сотрудничества (D-8) говорит о том, что Азербайджан - ведущая страна региона, о его растущем авторитете на международной арене. Это также пример дружбы и братства Турции и Азербайджана», - сказал депутат.

Комментируя выступление Президента Ильхама Алиева на саммите, Рзаев сказал, что глава государства коснулся важных вопросов.

«Как и на всех международных мероприятиях, и в этот раз Президент Ильхам Алиев рассказал о главной проблеме Азербайджана - нагорно-карабахском конфликте, подчеркнул, что Армения продолжает захватническую политику и уклоняется от дипломатических переговоров. Глава государства отметил, что на оккупированных азербайджанских территориях разрушены исторические памятники, в том числе мечети. Он призвал мусульманские государства к солидарности в этом вопросе. Азербайджан известен в мире своей толерантностью, однако армяне разрушили мечети на оккупированных территориях Азербайджана. Президент Азербайджана совершенно правильно подчеркнул, что с государством, которое разрушает мечети, не должна сотрудничать ни одна мусульманская страна. К сожалению, сегодня некоторые исламские государства сотрудничают с Арменией, что противоречит исламской солидарности», - сказал Рзаев.

Отметим, что сегодня в Стамбуле под девизом «Расширение возможностей путем сотрудничества» прошел IX Саммит восьми развивающихся стран Организации экономического сотрудничества (D-8).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана принял участие в саммите в качестве особого гостя.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
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