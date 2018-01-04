Президент Ильхам Алиев: Обеспечение прав и свобод, свободы совести и вероисповедания всех граждан Азербайджана - одно из приоритетных направлений госполитики

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг поздравил православную христианскую общину Азербайджана с Рождеством.

"Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю всю христианскую общину Азербайджана со священным Рождеством, передаю каждому из вас самые искренние пожелания. В Азербайджане исторически существование атмосферы межкультурного диалога и диалога между цивилизациями, сохранение до сегодняшнего дня этнокультурного разнообразия сыграли исключительную роль в формировании общенациональных духовно-общественных ценностей, традиций мультикультурализма и терпимости в нашем многонациональном и многоконфессиональном обществе, восстановлении гражданской солидарности.

Мы расцениваем это историческое достижение как важный успех национальной государственности, считаем обеспечение прав и свобод, а также свободы совести и вероисповедания всех граждан страны, независимо от языка, религии, этнической принадлежности, одним из приоритетных направлений государственной политики.

С чувством удовлетворения хочу отметить, что православная христианская община, как и все национальные меньшинства нашей страны, вносит свой достойный вклад в межнациональные и межрелигиозные отношения, активно участвует в идущем в Азербайджане процессе большого развития и строительстве гражданского общества.

Дорогие друзья! Праздник Рождества как символ обновления, спокойствия, милосердия и сострадания ежегодно торжественно отмечается в Азербайджане. Еще раз передаю всем вам искренние поздравления с этим светлым праздником, желаю счастья и изобилия вашим семьям", - говорится в поздравлении Президента Ильхама Алиева.

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