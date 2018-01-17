В Азербайджане повышены зарплаты учителей ряда учебных заведений (версия 2)

17 января 2018 19:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о повышении учебной нагрузки и заработной платы учителей, работающих в государственных начальных профессиональных и специализированных учебных заведениях, которые прошли диагностическое оценивание знаний и способностей.

Кроме того, распоряжением предусматривается повышение заработной платы работников, занимающихся управленческой и учебной деятельностью.

Так, недельная норма учебной нагрузки учителей повышается в 1,5 раза, а ежемесячная должностная зарплата в среднем увеличивается вдвое.

Согласно распоряжению, Кабинету министров поручено в течение пятнадцати дней утвердить схему и размер ежемесячной должностной заработной платы работников, занимающихся управленческой, образовательной и учебной деятельностью в государственных учреждениях начального профессионального и специализированного образования; в течение трех месяцев подготовить и представить главе государства предложения по приведению в соответствие с этим распоряжением актов Президента,обеспечить приведение в соответствие с этим распоряжением нормативно-правовых актов Кабмина и проинформировать об этом главу государства.

Кабмину также поручено проконтролировать приведение в соответствие с этим распоряжением нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и в течение пяти месяцев проинформировать об этом главу государства.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение в соответствие с этим распоряжением нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти, и проинформировать об этом Кабмин.

Распоряжение вступает в силу с первого января 2018 года.

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