Названа дата очередной встречи по демаркации границ между Азербайджаном и РФ

20 января 2018 11:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Россия после 20 февраля проведут очередную встречу по демаркации границ, сказал в субботу журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

По словам замминистра, сперва пройдут подробные обсуждения на уровне председателей комиссии и экспертов. "Встреча пройдет в Баку. Затем в приграничной с Россией зоне пройдет церемония установления пограничных знаков”, - сказал он.

Что касается делимитации границ с Грузией, то, как отметил Халафов, дата встречи по этому вопросу пока неизвестна.

Отметим, что российско-азербайджанская граница — современная сухопутная межгосударственная граница между Россией (Дагестаном) и Азербайджаном. Ее протяженность — 327,6 километра на материке и 22,4 километра морской границы. Граница установлена договором, подписанным в Баку третьего октября 2010 года. Он вступил в силу в день обмена ратификационными грамотами – 18 июля 2011 года.

Граница разделяется на три участка — горный, предгорный (проходит по реке Самур) и низинный (дельта реки Самур в Прикаспийской низменности).

С начала 1990-х годов встала проблема по делимитации границы между Россией и Азербайджаном, начал обсуждаться вопрос равного деления водных ресурсов реки Самур.

Автомобильное, железнодорожное и пешеходное сообщение между Россией и Азербайджаном осуществляется через несколько контрольно-пропускных пунктов.

Третьего сентября 2010 года был подписан «Договор о государственной границе между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой», которым была завершена делимитация государственных границ двух стран. Согласно указанному договору, с целью демаркации государственной границы Азербайджан-Россия была создана совместная демаркационная комиссия.

(Авторы: Азад Гасанли, Эльчин Мехтиев)

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