Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с исполнительным директором компании Blackstone (ФОТО)

24 января 2018 00:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Давосе состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с соучредителем и исполнительным директором американской компании Blackstone Стивеном Шварцманом.

Стивен Шварцман сказал, что некоторое время назад был в Азербайджане, отметил, что история и современный облик страны произвели на него глубокое впечатление. Oн подчеркнул, что компания Blackstone успешно сотрудничает с Государственным нефтяным фондом Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев позитивно оценил сотрудничество компании Blackstone с Азербайджаном. На встрече были обсуждены вопросы будущего сотрудничества.

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