Президент Ильхам Алиев поздравил индийского коллегу

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Индии Раму Натху Ковинду.

"От себя лично и от имени народа Азербайджана поздравляю вас и в вашем лице весь ваш народ с национальным праздником вашей страны - Днем Республики. Азербайджано-индийские отношения имеют глубокие корни и добрые традиции. Верю, что развитие и укрепление дружественных отношений и отношений сотрудничества между нашими странами, основанных на этих традициях, будут в дальнейшем служить интересам наших народов. В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, братскому народу Индии желаю постоянного мира и процветания", - говорится в поздравлении.

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