Азербайджан предложил изменить процедуру мониторинга ПАСЕ (версия 2)

25 января 2018 20:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Необходимо изменить процедуру мониторинга, проводимого Парламентской ассамблеей Совета Европы ( ПАСЕ).

Об этом сказал в четверг руководитель делегации Азербайджана в ПАСЕ, председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге.

"В Парламентской ассамблеи Совета Европы мы наблюдаем яркий пример селективного подхода. В отношении некоторых стран проводят мониторинг, в отношении кого-то не осуществляется процедура мониторинга. Совершенно очевидно, что проблемы, которые иногда имеют место в странах, где проводится мониторинг, обусловлены не действием этих стран, в действиями других стран, в отношении которых мониторинг не проводится. Мы хотим работать серьезно. Мы не хотим действовать избирательно. Мы должны подумать, как изменить саму процедуру мониторинга", - сказал Сеидов.

Парламентская ассамблея Совета Европы учредила процедуру мониторинга в 1993 году.

Декларируемая цель мониторинга — убедиться, что все страны СЕ находятся в общих правовых и политических рамках, определяемых в соответствии со стандартами Совета Европы, принципами правового государства, парламентской демократии и защиты прав человека.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Азербайджан предлагает изучать последствия вооруженных конфликтов для детей
Общество 21:31
Азербайджан предложил изменить процедуру мониторинга ПАСЕ
Политика 20:17
Представитель Азербайджана в ПАСЕ избрана председателем подкомитета
Политика 15:29
Сегодня в ПАСЕ заслушают доклад представителя Азербайджана
Политика 09:36
Дунья Миятович избрана комиссаром Совета Европы по правам человека
Политика 24 января 21:33
Депутат об Агдаме в ПАСЕ: спортивные успехи на фоне армянской оккупации
Нагорно-карабахский конфликт 24 января 15:05
Глава МИД Дании поддержал деятельность МГ ОБСЕ
Политика 23 января 20:26
Азербайджан очень внимательно относится к правам национальных меньшинств - депутат
Политика 23 января 16:38
Азербайджан обвинил Совет Европы в мягкой позиции по отношению к Армении
Политика 22 января 19:50
Азербайджан достиг значительного прогресса в гуманизации уголовных наказаний - генсек СЕ
Политика 22 января 19:10
Европейцы обеспокоены увеличением числа конфликтов - президент ПАСЕ
Политика 22 января 16:53
Самед Сеидов избран вице-президентом ПАСЕ
Политика 22 января 15:50
Микеле Николетти возглавил ПАСЕ
Политика 22 января 14:49
Азербайджанская делегация в новом составе отправится на зимнюю сессию ПАСЕ
Политика 19 января 18:51
Делегация Азербайджана будет участвовать в сессии ПАСЕ в новом составе
Политика 5 января 14:32
Матвиенко: Россия вернется в ПАСЕ
В мире 25 декабря 2017 14:51
В январе будет избран президент ПАСЕ
Политика 19 декабря 2017 16:58
ПАСЕ обратилась к странам-членам Совета Европы в связи с Международным днем мигранта
Политика 15 декабря 2017 16:33