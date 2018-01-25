Азербайджан предложил изменить процедуру мониторинга ПАСЕ (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Необходимо изменить процедуру мониторинга, проводимого Парламентской ассамблеей Совета Европы ( ПАСЕ).

Об этом сказал в четверг руководитель делегации Азербайджана в ПАСЕ, председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге.

"В Парламентской ассамблеи Совета Европы мы наблюдаем яркий пример селективного подхода. В отношении некоторых стран проводят мониторинг, в отношении кого-то не осуществляется процедура мониторинга. Совершенно очевидно, что проблемы, которые иногда имеют место в странах, где проводится мониторинг, обусловлены не действием этих стран, в действиями других стран, в отношении которых мониторинг не проводится. Мы хотим работать серьезно. Мы не хотим действовать избирательно. Мы должны подумать, как изменить саму процедуру мониторинга", - сказал Сеидов.

Парламентская ассамблея Совета Европы учредила процедуру мониторинга в 1993 году.

Декларируемая цель мониторинга — убедиться, что все страны СЕ находятся в общих правовых и политических рамках, определяемых в соответствии со стандартами Совета Европы, принципами правового государства, парламентской демократии и защиты прав человека.

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