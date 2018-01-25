Азербайджанский депутат призвал ПАСЕ обратить внимание на нарушение армянами принципов международного гуманитарного права

БАКУ/Trend/ - Любые действия во время вооружённых конфликтов должны быть направлены против комбатантов, а не против гражданских лиц.

Об этом сказал в четверг депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Вюсал Гусейнов на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге.

«Одним из главных принципов международного гуманитарного права является принцип разграничения между комбатантами и гражданскими лицами. К сожалению, мы видим, что нередко совершаются преднамеренные атаки на гражданских лиц. Хочу привести один из таких примеров: летом прошлого года в результате преднамеренного обстрела территории Азербайджана ВС Армении погибла двухлетняя девочка Захра Гулиева вместе с бабушкой. Несмотря на то, что это противоречит всем международным обязательствам, которые на себя взяла Армения, не было проведено расследование и допрос тех, кто совершил это преступление",- сказал он.

Он напомнил, что президент Армении вчера в ходе заседания ПАСЕ публично признал, что он лично принимал участие в убийстве гражданских лиц в Ходжалы, на оккупированной территории Азербайджана, тем самым ещё раз подтвердив, что эти действия были геноцидом.

"Мы теряем авторитет, участвуя в таких обсуждениях, теряем доверие людей, если при этом ограничиваемся словами и не называем преступников своими именами, независимо от поста, который они занимают",- сказал Гусейнов.

Дети - это самая уязвимая группа населения в вооруженных конфликтах и войнах, продолжил депутат.

«Они являются жертвами массовых убийств, торговли людьми, развратных действий, и это несмотря на то, что существует так много документов, протоколов, которые направлены на защиту детей. И тем не менее все это продолжается. Поэтому необходимо не только выполнение этих международных документов, но главное это заполнить существующие пробелы», - добавил он.

По словам Гусейнова, главное это добиться мира в регионах конфликта.

Отметим, что делегация во главе с председателем комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджана Самедом Сеидовым находится в Страсбурге для участия в зимней сессии ПАСЕ. В составе делегации - председатель парламентского комитета по культуре Рафаэль Гусейнов, депутаты Сахиба Гафарова, Севиндж Фаталиева, Ганира Пашаева, Ульвия Агаева, Сабир Гаджиев, Эльшад Гасанов, Вюсал Гусейнов, Фазиль Мустафа, Асим Моллазаде, Ровшан Рзаев.

(Авторы: Гюльгыз Мурадова, Ляман Зейналова)

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