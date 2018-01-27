Самед Сеидов: Турция выполняет сегодня самую тяжелую миссию

БАКУ /Trend/ - Турция выполняет сегодня самую тяжелую миссию. Об этом в субботу сказал вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Самед Сеидов, сообщает Trend.

Самед Сеидов сказал, что Турция воюет не только для защиты собственной безопасности, но и в интересах всего мира и Европы.

По словам депутата, военная операция под названием «Оливковая ветвь» проводится против террористов YPG и PYD и ИГ: «Проводимая Турцией операция «Оливковая ветвь» - не агрессия, а осуществляется с целью уничтожения террористов».

Комментируя азербайджано-турецкие отношения, Самед Сеидов отметил, что Турция и Азербайджан - братские страны. «Проблемы Турции – наши проблемы», - подчеркнул депутат.

Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность азербайджанской делегации в ПАСЕ за поддержку операции «Оливковая ветвь» на зимней сессии структуры.

«Выражаю признательность депутату Азербайджана Самеду Сеидову за поддержку операции «Оливковая ветвь», которую Турция проводит против террористов», - сказал глава турецкого государства.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией (ССА) военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн против террористов YPG и PYD.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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