Изменен состав Госкомиссии Азербайджана по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркосредств

29 января 2018 21:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана «Об утверждении нового состава Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств» от 6 августа 2009 года.

Согласно распоряжению, в первой части распоряжения Президента Азербайджана «Об утверждении нового состава Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств» от 6 августа 2009 года слова «заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджана» заменяются словами «помощник Президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам – заведующий отделом», слова «Эльман Герайзаде – заведующий отделом военных и административных органов Аппарата Кабинета министров Азербайджана» заменяются словами «Гулу Имангулиев – заведующий отделом по вопросам безопасности и обороны Аппарата Кабинета министров Азербайджана», слова «Вагиф Эйвазов» заменяются словами «Джаваншир Алхасов», и к этой части до слов «химические науки» добавляются слова «вице-президент».

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