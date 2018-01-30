Азербайджан и Межпарламентский союз обсудили двустороннее сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с председателем «Геополитической группы 12+» в Межпарламентском союзе, португальским депутатом Дуарте Пачеко, говорится в сообщении МИД, распространенном во вторник.

На встрече состоялся обмен мнениями по различным направлениям сотрудничества между Азербайджаном и Межпарламентским союзом, была особо подчеркнута роль парламентской дипломатии в современный период.

Мамедъяров отметил успешное сотрудничество Азербайджана с парламентскими ассамблеями СНГ, Совета Европы и других международных организаций.

Дуарте Пачеко сказал, что представляемая им структура заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном, довел до внимания, что приложит усилия для укрепления связей между Азербайджаном и Межпарламентским союзом.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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