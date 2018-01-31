В Азербайджане отметят 120-летие национального кино

31 января 2018 18:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о проведении 120-летнего юбилея азербайджанского кино.

В августе 2018 года исполняется 120-я годовщина азербайджанского кино.

В распоряжении говорится, что, учитывая важную роль азербайджанского кино в пропаганде культурно-исторического наследия, воспитательных и нравственных ценностей, с целью проведения 120-летия азербайджанского кино как знаменательного события культурной жизни страны министерству культуры и туризма поручено подготовить План мероприятий, посвященный 120-летию азербайджанского кино.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Азербайджане расширены полномочия военного суда
Политика 20:15
Визы в международных аэропортах Азербайджана будут выдаваться посредством системы ASAN Viza
Политика 18:53
Президент Ильхам Алиев наградил Тофига Агагусейнова Почетным дипломом
Политика 18:22
Президент Ильхам Алиев ознакомился с очередными планами развития зимне-летнего туркомплекса «Шахдаг» в Гусаре (ФОТО)
Политика 30 января 13:41
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане отсутствуют проблемы, связанные с развитием экономики
Экономика 30 января 04:07
Президент Азербайджана: В 2018 году будут реализованы важные железнодорожные проекты
Экономика 30 января 03:52
Президент Азербайдана: Настало время для привлечения инвестиций местными исполнительными органами
Политика 30 января 02:38
Президент Азербайджана: В этом году 20 тысяч вынужденных переселенцев будут обеспечены новым жильем
Политика 30 января 02:04
Президент Ильхам Алиев: Осуществление проектов Север-Юг и Восток-Запад является исторической заслугой Азербайджана
Политика 30 января 01:08
Президент Ильхам Алиев: Частный сектор должен взять на себя строительство новых отелей в регионах Азербайджана
Экономика 30 января 01:02
Президент Азербайджана: Крупные бизнес-структуры должны осознавать свою социальную ответственность
Политика 30 января 00:31
Президент Ильхам Алиев: На примере Джоджуг Мерджанлы мы показали волю нашего народа
Политика 30 января 00:03
Изменен состав Госкомиссии Азербайджана по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркосредств
Политика 29 января 21:52
Президент Азербайджана: За последние годы в сфере общественных услуг произошел революционный поворот
Политика 29 января 21:10
Утверждена программа работы минобразования Азербайджана и министерства человеческих ресурсов Венгрии
Общество 29 января 19:33
Президент Ильхам Алиев: Азербайджану необходимо всегда смотреть вперед и правильно строить последующую деятельность
Политика 29 января 19:25
Президент Ильхам Алиев: За 14 лет валютные резервы Азербайджана выросли в 23 раза
Бизнес 29 января 19:08
Президент Ильхам Алиев: Реалии последних 14 лет показывают, что все данные обещания полностью выполнены
Политика 29 января 18:55