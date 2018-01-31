МИД России советует Азербайджану информировать международные структуры о вмешательстве во внутренние дела страны

31 января 2018 18:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел России советует Азербайджану направлять информацию о вмешательстве во внутренние дела страны международным структурам, которые призваны реагировать на такие вмешательства.

Об этом в среду на брифинге сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос относительно того, как РФ и Азербайджану бороться с вмешательством во внутренние дела в ходе президентских кампаний.

По мнению Захаровой, следует не только фиксировать вмешательство во внутренние дела, но и предавать эти случаи гласности.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Нынешний президент РФ Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец.

В Азербайджане президентские выборы намечены на октябрь 2018 года. В настоящее время в стране уточняются списки избирателей на территории страны, эту работу планируется завершить до пятого февраля.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ВВП РФ в 2017 году вырос на 1,4% - Путин
Россия 22:47
В Туркменбаши состоялись туркмено-азербайджанские деловые переговоры
Туркменистан 22:20
Еще один иранский автопроизводитель начал поставки в Азербайджан
Бизнес 20:24
Глава МИД Азербайджана встретился с туркменским коллегой (ФОТО)
Политика 19:57
Туркменистан и Азербайджан выступают за создание многовариантной системы поставок энергоносителей на мировые рынки
Экономика 18:38
В Азербайджане учителям с рядом заболеваний запретят работать в дошкольных учреждениях
Общество 17:43
Внесены изменения в азербайджано-казахстанскую конвенцию о налогообложении
Бизнес 16:59
Названо имя самого старого человека в Азербайджане
Общество 16:08
Азербайджан и Таджикистан могут восстановить авиарейс Душанбе-Баку
Туризм 15:21
Азербайджан вошел в число самых доступных направлений для российских туристов
Туризм 14:56
Министр: Подготовка к очередному заседанию межправкомиссии между Азербайджаном и Ираном завершена (Эксклюзив)
Бизнес 14:11
Казахстан и Россия создадут автопромышленный кластер полного цикла производства
Бизнес 12:02
В России начались испытания нового беспилотного вертолета
Россия 11:19
Оглашены сроки открытия делового центра Азербайджана в Астрахани
Бизнес 09:28
SOCAR увеличит экспорт газа в Грузию (Эксклюзив)
Энергетика 08:00
В ходе конгресса нацдиалога по Сирии были созданы два комитета
Россия 30 января 18:54
Россия и Индия обсуждают контракт на поставку С-400
Россия 30 января 18:06
В переговорах по авиасоглашению с Азербайджаном отмечается прогресс - еврокомиссар
Бизнес 30 января 17:59