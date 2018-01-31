МИД России советует Азербайджану информировать международные структуры о вмешательстве во внутренние дела страны

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел России советует Азербайджану направлять информацию о вмешательстве во внутренние дела страны международным структурам, которые призваны реагировать на такие вмешательства.

Об этом в среду на брифинге сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос относительно того, как РФ и Азербайджану бороться с вмешательством во внутренние дела в ходе президентских кампаний.

По мнению Захаровой, следует не только фиксировать вмешательство во внутренние дела, но и предавать эти случаи гласности.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Нынешний президент РФ Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец.

В Азербайджане президентские выборы намечены на октябрь 2018 года. В настоящее время в стране уточняются списки избирателей на территории страны, эту работу планируется завершить до пятого февраля.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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