В Азербайджане вопрос о проведении внеочередных президентских выборов относится к полномочиям главы государства - депутат

БАКУ /Trend/ - Проведение внеочередных президентских выборов является вопросом, который относится к полномочиям Президента Азербайджана, сказал Trend в понедельник заместитель исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), депутат Милли Меджлиса (парламента) Сиявуш Новрузов.

По его словам, на референдуме 26 сентября 2016 года по внесению изменений в Конституцию Президенту было предоставлено право объявлять о проведении внеочередных президентских выборов, и народ единогласно проголосовал за данный вопрос.

"Данный вопрос также нашел свое отражение в Избирательном кодексе. С этой точки зрения проведение внеочередных президентских выборов является вопросом, относящимся к полномочиям главы государства. Когда Президент считает необходимым, он принимает такое решение. И теперь Президент считает, что в этом году президентские выборы должны состояться не в октябре, а 11 апреля, и в связи с этим подписал распоряжение", - сказал Новрузов.

Депутат подчеркнул, что ПЕА обычно начинает подготовку к выборам за год и имеет достаточный опыт.

"Партия "Ени Азербайджан" полностью готова к выборам и может одержать победу, выдвинув своего кандидата", - отметил депутат.

По его словам, законы создают благоприятные условия для проведения свободных, справедливых, демократических и прозрачных выборов в Азербайджане. Каждый может выдвинуть своего кандидата.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов. Согласно распоряжению, внеочередные президентские выборы назначены на 11 апреля 2018 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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