Утверждены соглашения правительства Азербайджана с рядом стран

13 февраля 2018 18:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Утверждены соглашения правительства Азербайджана с рядом стран.

На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана во вторник были обсуждены законопроекты об утверждении соглашения между правительством Азербайджана и странами Бенилюкса об освобождении владельцев служебных паспортов от визовых требований и соглашение между правительствами Азербайджана и Венгрии о международных пассажирских и грузовых перевозках.

Оба документа были приняты в ходе голосования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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