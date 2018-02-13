БАКУ /Trend/ - Утверждены соглашения правительства Азербайджана с рядом стран.
На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана во вторник были обсуждены законопроекты об утверждении соглашения между правительством Азербайджана и странами Бенилюкса об освобождении владельцев служебных паспортов от визовых требований и соглашение между правительствами Азербайджана и Венгрии о международных пассажирских и грузовых перевозках.
Оба документа были приняты в ходе голосования.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)
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