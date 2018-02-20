В Баку обсудили отношения между Азербайджаном и ЕС

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял делегацию во главе со специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клааром, говорится во вторник в сообщении МИД.

В ходе встречи обсуждалось текущее состояние отношений между Азербайджаном и ЕС и было выражено удовлетворение развитием сотрудничества.

Механизм диалога между ЕС и Азербайджаном в области безопасности и транспорта, наряду с энергетическим сектором, был расценен как важный шаг в развитии сотрудничества. Стороны коснулись переговоров по соглашению о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС

Мамедъяров рассказал собеседнику о текущем состоянии переговоров по урегулированию арямно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и сказал, что в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, Хельсинкским заключительным актом конфликт должен быть разрешен в рамках территориальной целостности, суверенитета и международно признанных границ.

Мамедъяров отметил важность налаживания диалога между армянской и азербайджанской общинами нагорно-карабахского региона Азербайджана в процессе урегулирования конфликта и сказал, что Армения всегда выступала против таких инициатив.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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