МИД: Режим военной диктатуры должен признать, что стратегическую безуспешность Армении обуславливает оккупация азербайджанских территорий (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Горделивое цитирование президентом Армении в поздравлении, направленном вымышленному режиму, международного террориста Монте Мелконяна - члена армянской террористической организации ASALA, участвовавшего в убийстве путем террора десятков невинных людей, доказывает истинную сущность армянских властей и движения агрессивного сепаратизма, начатого в конце 80-х годов в Нагорно-карабахском регионе Азербайджана.

Об этом глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал во вторник Trend, комментируя поздравление президента Армении, направленное вымышленному режиму, созданному на оккупированных территориях Азербайджана.

По словам Гаджиева, руководитель Армении, совместно с террористом Монте Мелконяном начавший деятельность как полевой командир и все еще придерживающийся этого мышления, представляет террор против Азербайджана, военную агрессию, кровавую этническую чистку, военные преступления и преступные деяния против человечности как успех.

«Вместо того, чтобы обманывать себя и армянский народ, режим военной диктатуры Армении должен признать, что сегодняшнюю стратегическую безуспешность Армении обуславливают агрессивный армянский сепаратизм, начавшийся в Нагорно-карабахском регионе Азербайджана, и военная оккупация азербайджанских территорий", - сказал Гаджиев.

Временная и тактическая оккупация азербайджанских территорий со стороны Армении, обуславливая геополитическую, геоэкономическую изоляцию и стратегическое поражение Армении, оставила ее в стороне от региональных проектов, и это исчерпывает политические, военные, экономические, социальные и демографические ресурсы этой страны. Также Армения поставила под серьезный вопрос свое существование как суверенное государство.

Исключая Армению, все международное сообщество признает и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в рамках международно признанных границ. Эта позиция закреплена в известных резолюциях СБ ООН, заявлениях, резолюциях и решениях ОБСЕ, Организации исламского сотрудничества, СЕ, ЕС, НАТО, Движения неприсоединения и других международных организаций, а также в заявлениях других государств и двусторонних документах. Потерпели крах попытки Армении перенести военную оккупацию азербайджанских территорий в политическую плоскость и легитимировать оккупацию, преподносимую как право на самоопределение.

Международное сообщество не признало и никогда не признает последствий оккупации азербайджанских территорий Арменией путем военной агрессии с использованием силы.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и все международное сообщество считают неприемлемым и непродолжительным нынешний статус-кво, опирающийся на агрессию, и требуют его изменения. Изменение статус-кво в первую очередь предусматривает устранение факта агрессии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.