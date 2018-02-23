Домыслы руководства Армении рассчитаны на внутреннего потребителя - МИД

23 февраля 2018 22:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Домыслы, озвучиваемые руководством Армении в предвыборный период, рассчитаны исключительно на внутреннего потребителя.

Об этом Trend сказал руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявление министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна о том, что Азербайджан якобы пытается исказить подходы ЕС к урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

По словам Гаджиева, тот факт, что руководство Армении апеллирует к мифологии, не вызывает удивления.

«Ни для кого не секрет, что Армения построила для себя реальность, опирающуюся на мифические сказки. Нелогичность, высказываемая Арменией, может быть объяснена только мифами. Такого рода домыслы, озвучиваемые руководством Армении в предвыборный период, рассчитаны исключительно на внутреннего потребителя», -сказал он.

Представитель МИД отметил, что так же как и в случае с резолюциями СБ ООН, вместо того, чтобы ознакомиться с итоговым документом прошедшего в Брюсселе саммита «Восточного партнерства» и осмыслить его, руководство Армении обращается к сказкам и легендам.

«В итоговом заявлении саммита ЕС в Брюсселе еще раз выражена приверженность Евросоюза к территориальной целостности стран «Восточного партнерства», в том числе и Азербайджана», - подчеркнул он.

(Текст: Абдулрахман Юсубов)

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