Президент Ильхам Алиев: Азербайджан должен стать сильнее для того, чтобы Ходжалинская трагедия никогда не повторилась (ФОТО)

26 февраля 2018 21:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник дал интервью корреспонденту телеканала «Россия-24».

Интервью вошло в показанный в эфире телеканала 26 февраля репортаж в связи с Ходжалинским геноцидом.

Корреспондент: Ильхам Гейдарович, сложное утро. С какими мыслями сегодня сюда ехали, с какими мыслями проснулись? Хочу Вам сказать, что в России россияне помнят, знают об этой трагедии, тоже чтут сегодня память. С какими мыслями Вы сегодня здесь?

Президент Ильхам Алиев: Во-первых, хотел бы поблагодарить ваш телеканал за то, что в этот день вы приехали в Баку для того, чтобы быть вместе с нами и выразить свое отношение к трагедии азербайджанского народа. Я это очень высоко ценю и благодарю вас за это.

Этот день - одна из кровавых страниц в истории азербайджанского народа, день геноцида азербайджанцев, день, который азербайджанский народ всегда будет помнить и никогда не забудет. 26 лет назад против азербайджанцев Арменией был совершен геноцид, в результате которого было убито 613 мирных жителей, среди них – 106 женщин, 63 ребенка, более 1200 мирных жителей попали в плен, были подвергнуты пыткам, около 500 стали калеками, о 150 мирных жителях нет никакой информации, они считаются пропавшими без вести, но, естественно, вероятность очень высока того, что они были также убиты. Есть большое количество видео-, фотоматериалов, свидетельства чудом выживших о том страшном дне, о той кровавой трагедии. Это было проявление армянского фашизма, это было проявление варварства.

Сегодня по всему миру ширится кампания «Справедливость для Ходжалы!». В эти дни проводятся траурные мероприятия во многих странах мира, в эти дни азербайджанские диаспорские организации, общественность проводят круглые столы, презентации, выставки. Все фото- и видеодокументы свидетельствуют об этой большой трагедии. Мы помним об этом, мы никогда не забудем. Азербайджан должен стать сильнее для того, чтобы эта трагедия никогда не повторилась. Вы спросили, с какими чувствами я встречаю этот траурный день. Думаю, с такими же чувствами, как и каждый азербайджанец, - с чувством боли, скорби за невинно убитых, с чувством невосполнимой потери по жертвам. Одновременно с чувством решимости укреплять нашу страну, укреплять ее экономический и военный потенциал, с тем, чтобы никогда в будущем азербайджанский народ не столкнулся с такой трагедией.

Корреспондент: Ильхам Гейдарович, спасибо Вам за это интервью, за то, что нашли время с нами встретиться.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Корреспондент: Это печально для государства

Президент Ильхам Алиев: Еще раз хочу вас поблагодарить за то, что вы сегодня с нами здесь. Спасибо.

Корреспондент: Довольны тем, что участвовали.

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