Президент Ильхам Алиев увеличил зарплаты работников ряда бюджетных организаций

3 марта 2018 19:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о повышении заработных плат работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета.

В распоряжении говорится, что ежемесячные должностные оклады руководящих и других работников нижеуказанных организаций, финансируемых из государственного бюджета Азербайджана, с 1 марта 2018 года повышаются в среднем на 10 процентов:

1.1.Президиум и Аппарат Национальной Академии Наук Азербайджана, Аппарат Гянджинского отделения НАНА;

1.2.Центр Гейдара Алиева;

1.3.Центр стратегических исследований при Президенте Азербайджана;

1.4.Научный центр «Азербайджанская Национальная Энциклопедия»;

1.5.Центр Ататюрка в Азербайджане;

1.6.государственные архивы Азербайджана и их филиалы, районные (городские) государственные архивы;

1.7.Рабочая группа Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан;

1.8.постоянно действующая Рабочая группа Государственной комиссии Азербайджана по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств;

1.9.Госфильмофонд Министерства культуры и туризма Азербайджана;

1.10.Фонд развития науки при Президенте Азербайджана;

1.11.Фонд государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджана;

1.12.Секретариат Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана;

1.13.Фонд молодежи при Президенте Азербайджана;

1.14.Фонд «Знание» при Президенте Азербайджана;

1.15.Бакинский международный центр мультикультурализма.

Кабинету министров Азербайджана поручено обеспечить повышение в среднем на 10 процентов должностных окладов не являющихся государственными служащими работников, финансируемых из государственного бюджета структур, находящихся в подчинении государственных органов (за исключением работников, получающих заработную плату по Единой тарифной сетке), утвердить новые суммы должностных окладов руководящих и других работников структур, предусмотренных в части 1 и пункте 2.1 Распоряжения, в двухмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения о приведении актов Президента Азербайджана в соответствие с Распоряжением, в двухмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров Азербайджана в соответствие с настоящим Распоряжением и проинформировать Президента Азербайджана, проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с Распоряжением и в трехмесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении, решить другие вопросы, вытекающие из Распоряжения.

Министерству юстиции Азербайджана поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с Распоряжением и проинформировать Кабинет министров Азербайджана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение водообеспечения посевных площадей в Сабирабаде
Политика 3 марта 20:04
Президент Ильхам Алиев повысил зарплаты работников сфер мелиорации, водного хозяйства и рыборазведения
Политика 3 марта 19:54
Президент Ильхам Алиев повысил зарплаты работников жилищно-коммунальной сферы, сфер транспорта и связи
Политика 3 марта 19:26
Президент Ильхам Алиев повысил зарплаты работников сфер сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды
Политика 3 марта 19:26
Президент Ильхам Алиев повысил зарплаты работников ряда учреждений
Политика 3 марта 18:33
Президент Ильхам Алиев поздравил болгарского коллегу
Политика 3 марта 14:50
Александр Лукашенко выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с пожаром в наркоцентре в Баку
Общество 3 марта 00:03
Президент Ильхам Алиев увеличил субсидии для стимулирования производства сельхозпродукции в Азербайджане
Политика 2 марта 20:04
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Госкомиссии в связи с пожаром в наркоцентре
Политика 2 марта 15:59
Владимир Путин выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с пожаром в наркологическом центре в Баку
Политика 2 марта 14:54
Президент Ильхам Алиев распорядился об оказании помощи членам семей погибших и медпомощи пострадавшим в пожаре в наркологическом центре (ФОТО)
Политика 2 марта 11:42
Президент Ильхам Алиев выделил средства для завершения строительства больницы в Нафталане
Политика 1 марта 18:46
Президент Ильхам Алиев повысил зарплату работников учреждений соцобеспечения
Политика 1 марта 18:39
Президент Ильхам Алиев повысил зарплату медработников
Политика 1 марта 18:34
Президент Азербайджана утвердил соглашение о военном сотрудничестве с Молдовой
Политика 1 марта 10:43
Президент Азербайджана утвердил госпрограмму по лечению рассеянного склероза
Политика 28 февраля 21:20
В Азербайджане утверждена госпрограмма развития коврового искусства
Политика 28 февраля 20:59
Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Центра перевода
Политика 28 февраля 20:09