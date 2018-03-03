Президент Ильхам Алиев увеличил зарплаты работников ряда бюджетных организаций

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о повышении заработных плат работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета.

В распоряжении говорится, что ежемесячные должностные оклады руководящих и других работников нижеуказанных организаций, финансируемых из государственного бюджета Азербайджана, с 1 марта 2018 года повышаются в среднем на 10 процентов:

1.1.Президиум и Аппарат Национальной Академии Наук Азербайджана, Аппарат Гянджинского отделения НАНА;

1.2.Центр Гейдара Алиева;

1.3.Центр стратегических исследований при Президенте Азербайджана;

1.4.Научный центр «Азербайджанская Национальная Энциклопедия»;

1.5.Центр Ататюрка в Азербайджане;

1.6.государственные архивы Азербайджана и их филиалы, районные (городские) государственные архивы;

1.7.Рабочая группа Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан;

1.8.постоянно действующая Рабочая группа Государственной комиссии Азербайджана по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств;

1.9.Госфильмофонд Министерства культуры и туризма Азербайджана;

1.10.Фонд развития науки при Президенте Азербайджана;

1.11.Фонд государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджана;

1.12.Секретариат Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана;

1.13.Фонд молодежи при Президенте Азербайджана;

1.14.Фонд «Знание» при Президенте Азербайджана;

1.15.Бакинский международный центр мультикультурализма.

Кабинету министров Азербайджана поручено обеспечить повышение в среднем на 10 процентов должностных окладов не являющихся государственными служащими работников, финансируемых из государственного бюджета структур, находящихся в подчинении государственных органов (за исключением работников, получающих заработную плату по Единой тарифной сетке), утвердить новые суммы должностных окладов руководящих и других работников структур, предусмотренных в части 1 и пункте 2.1 Распоряжения, в двухмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения о приведении актов Президента Азербайджана в соответствие с Распоряжением, в двухмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров Азербайджана в соответствие с настоящим Распоряжением и проинформировать Президента Азербайджана, проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с Распоряжением и в трехмесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении, решить другие вопросы, вытекающие из Распоряжения.

Министерству юстиции Азербайджана поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с Распоряжением и проинформировать Кабинет министров Азербайджана.

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