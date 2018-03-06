Президент Ильхам Алиев удостоил группу азербайджанских женщин почетных званий и наград

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о присвоении почетных званий "Заслуженный учитель", "Заслуженный врач", "Заслуженный работник культуры" группе азербайджанских женщин по случаю Международного женского дня 8 марта.
Распоряжением главы государства поручено присвоить почетные звания:
«Заслуженный учитель»
Джавадовой Дурсун Салман гызы
Гасымовой Фариде Сафар гызы
Гулиевой Назифе Халай гызы
Гулиевой Саадат Алисахиб гызы
Mусаевой Рахиле Нуху гызы
Нуруллаевой Зенфире Ислам гызы
Шихалиевой Эльмире Имамали гызы
Зейналовой Хюснийе Гейдарага гызы
«Заслуженный врач»
Aгаевой Хырде Юсиф гызы
«Заслуженный работник культуры»
Багирзаде Земфире Муса гызы
Maлышовой Севде Лятиф гызы.
Другим распоряжением Президент Ильхам Алиев по случаю Международного женского дня наградил группу женщин медалью "Терегги" за плодотворную деятельность в общественной жизни.
Согласно распоряжению, поручено наградить:
медалью «Терегги»
Aббасову Басиру Гурбан гызы
Aббасову Кямалю Мамедъяр гызы
Aбдуллаеву Нину Васильевну
Aбдурахманову Кенуль Энвер гызы
Aдишову Интизар Джалаир гызы
Aгабекову Нармин Хаким гызы
Aгаеву Халиду Беюкхан гызы
Aлхасову Севду Аяз гызы
Aллахвердиеву Мюзаям Алгулу гызы
Байрамову Афаг Сабир гызы
Байрамову Аиду Энвер гызы
Байрамову Садагят Афлатун гызы
Байрамову Светлану Гулам гызы
Джафарову Ханум Валех гызы
Джафарову Зибу Джафар гызы
Дадашову Рахилю Бахлул гызы
Эйвазову Кубру Эйваз гызы
Ахмедову Гюляр Сафар гызы
Ахмедову Жалю Керим гызы
Ахмедову Сабину Сиявуш гызы
Алиеву Кямалю Гейдар гызы
Алиеву Рухсару Меджид гызы
Ализаде Чичек Сарвар гызы
Амирову Тарану Махмуд гызы
Аскерову Нурджамал Нуреддин гызы
Аскерову Венеру Юсиф гызы
Азимову Зульфию Рагим гызы
Фараджеву Сабину Мирадил гызы
Фатуллаеву Диляру Хашим гызы
Гаджиеву Парвану Закир гызы
Гаджиеву Шарафат Газанфар гызы
Гаджизаде Рену Сабир гызы
Гейдарову Бановшу Юсиф гызы
Габибову Кабиру Алай гызы
Гасанову Амину Саби гызы
Гасанову Сураййу Совет гызы
Хасратову Рахилю Гамбар гызы
Хашимову Хагигат Джаваншир гызы
Гусейнову Садагят Гулу гызы
Xaсыеву Сабину Балйар гызы
Xалилову Хиджран Айдын гызы
Ибрагимову Аламзар Тофик гызы
Ибрагимову Махаббат Эйвазали гызы
Ибрагимову Малахат Исмаил гызы
Искендерову Гюляр Махмудага гызы
Исламову Таджиру Азиз гызы
Исмаилову Сураййу Ахмед гызы
Исрафилову Фирузу Гусейн гызы
Kязымову Мехпару Муса гызы
Kеримову Вюсалю Кямиль гызы
Kличову Наиру Рауф гызы
Kочарли Афаят Джумшуд гызы
Гасымлы Шалалу Гасым гызы
Гулиеву Чичек Ягуб гызы
Гулиеву Сураййу Ислам гызы
Гулиеву Улдуз Магеррам гызы
Гулиеву Зарифу Рзагулу гызы
Гурбанову Джамилю Фазиль гызы
Лазымову Шалалу Джалал гызы
Mамедову Бановшу Таир гызы
Mамедову Эсмиру Ашраф гызы
Mамедову Ираду Немат гызы
Mамедову Махиру Амир гызы
Mикаилову Татьяну Анатольевну
Mовсумову Лятифу Аждар гызы
Mуртузаеву Хатиру Муслим гызы
Mустафаеву Рену Рашид гызы
Mуршудлу Эльмиру Зохраб гызы
Набизаде Севиндж Фикрет гызы
Насирову Нурану Тофиг гызы
Нуриеву Рейхан Имран гызы
Oруджеву Арзу Вахид гызы
Oруджеву Махизар Шамиль гызы
Oсманову Шахану Меджид гызы
Рагимову Гюльтекин Сеймур гызы
Рагимову Сафуру Фирудун гызы
Садыхову Севиндж Рагиф гызы
Сеидову Нушабу Миргабиб гызы
Садуллаеву Севиндж Нариман гызы
Султанову Егяну Теймур гызы
Сулейманову Намиду Абдулла гызы
Сулейманову Рухиййу Гусейн гызы
Шарифову Зумруд Халил гызы
Ширалиеву Фирангиз Мамед гызы
Ширинову Эсмиру Айдын гызы
Юсифову Кямилю Шамсаддин гызы
Зурнаеву Ханым Гафар гызы.
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