Президент Ильхам Алиев удостоил группу азербайджанских женщин почетных званий и наград

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о присвоении почетных званий "Заслуженный учитель", "Заслуженный врач", "Заслуженный работник культуры" группе азербайджанских женщин по случаю Международного женского дня 8 марта.

Распоряжением главы государства поручено присвоить почетные звания:

«Заслуженный учитель»

Джавадовой Дурсун Салман гызы

Гасымовой Фариде Сафар гызы

Гулиевой Назифе Халай гызы

Гулиевой Саадат Алисахиб гызы

Mусаевой Рахиле Нуху гызы

Нуруллаевой Зенфире Ислам гызы

Шихалиевой Эльмире Имамали гызы

Зейналовой Хюснийе Гейдарага гызы

«Заслуженный врач»

Aгаевой Хырде Юсиф гызы

«Заслуженный работник культуры»

Багирзаде Земфире Муса гызы

Maлышовой Севде Лятиф гызы.

Другим распоряжением Президент Ильхам Алиев по случаю Международного женского дня наградил группу женщин медалью "Терегги" за плодотворную деятельность в общественной жизни.

Согласно распоряжению, поручено наградить:

медалью «Терегги»

Aббасову Басиру Гурбан гызы

Aббасову Кямалю Мамедъяр гызы

Aбдуллаеву Нину Васильевну

Aбдурахманову Кенуль Энвер гызы

Aдишову Интизар Джалаир гызы

Aгабекову Нармин Хаким гызы

Aгаеву Халиду Беюкхан гызы

Aлхасову Севду Аяз гызы

Aллахвердиеву Мюзаям Алгулу гызы

Байрамову Афаг Сабир гызы

Байрамову Аиду Энвер гызы

Байрамову Садагят Афлатун гызы

Байрамову Светлану Гулам гызы

Джафарову Ханум Валех гызы

Джафарову Зибу Джафар гызы

Дадашову Рахилю Бахлул гызы

Эйвазову Кубру Эйваз гызы

Ахмедову Гюляр Сафар гызы

Ахмедову Жалю Керим гызы

Ахмедову Сабину Сиявуш гызы

Алиеву Кямалю Гейдар гызы

Алиеву Рухсару Меджид гызы

Ализаде Чичек Сарвар гызы

Амирову Тарану Махмуд гызы

Аскерову Нурджамал Нуреддин гызы

Аскерову Венеру Юсиф гызы

Азимову Зульфию Рагим гызы

Фараджеву Сабину Мирадил гызы

Фатуллаеву Диляру Хашим гызы

Гаджиеву Парвану Закир гызы

Гаджиеву Шарафат Газанфар гызы

Гаджизаде Рену Сабир гызы

Гейдарову Бановшу Юсиф гызы

Габибову Кабиру Алай гызы

Гасанову Амину Саби гызы

Гасанову Сураййу Совет гызы

Хасратову Рахилю Гамбар гызы

Хашимову Хагигат Джаваншир гызы

Гусейнову Садагят Гулу гызы

Xaсыеву Сабину Балйар гызы

Xалилову Хиджран Айдын гызы

Ибрагимову Аламзар Тофик гызы

Ибрагимову Махаббат Эйвазали гызы

Ибрагимову Малахат Исмаил гызы

Искендерову Гюляр Махмудага гызы

Исламову Таджиру Азиз гызы

Исмаилову Сураййу Ахмед гызы

Исрафилову Фирузу Гусейн гызы

Kязымову Мехпару Муса гызы

Kеримову Вюсалю Кямиль гызы

Kличову Наиру Рауф гызы

Kочарли Афаят Джумшуд гызы

Гасымлы Шалалу Гасым гызы

Гулиеву Чичек Ягуб гызы

Гулиеву Сураййу Ислам гызы

Гулиеву Улдуз Магеррам гызы

Гулиеву Зарифу Рзагулу гызы

Гурбанову Джамилю Фазиль гызы

Лазымову Шалалу Джалал гызы

Mамедову Бановшу Таир гызы

Mамедову Эсмиру Ашраф гызы

Mамедову Ираду Немат гызы

Mамедову Махиру Амир гызы

Mикаилову Татьяну Анатольевну

Mовсумову Лятифу Аждар гызы

Mуртузаеву Хатиру Муслим гызы

Mустафаеву Рену Рашид гызы

Mуршудлу Эльмиру Зохраб гызы

Набизаде Севиндж Фикрет гызы

Насирову Нурану Тофиг гызы

Нуриеву Рейхан Имран гызы

Oруджеву Арзу Вахид гызы

Oруджеву Махизар Шамиль гызы

Oсманову Шахану Меджид гызы

Рагимову Гюльтекин Сеймур гызы

Рагимову Сафуру Фирудун гызы

Садыхову Севиндж Рагиф гызы

Сеидову Нушабу Миргабиб гызы

Садуллаеву Севиндж Нариман гызы

Султанову Егяну Теймур гызы

Сулейманову Намиду Абдулла гызы

Сулейманову Рухиййу Гусейн гызы

Шарифову Зумруд Халил гызы

Ширалиеву Фирангиз Мамед гызы

Ширинову Эсмиру Айдын гызы

Юсифову Кямилю Шамсаддин гызы

Зурнаеву Ханым Гафар гызы.

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