Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового здания яслей-детсада в Сабунчинском районе Баку (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Во вторник в поселке Маштага Сабунчинского района Баку состоялось открытие нового здания, построенного по инициативе Фонда Гейдара Алиева для яслей-детского сада санаторного типа номер 9.

В открытии приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева разрезала ленту в знак открытия здания, ознакомилась с условиями, созданными в ясли-детском саду.

Глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов проинформировал о том, что это дошкольное учебное заведение функционировало с 1942 года с 5 группами. Сад относится к учреждениям санаторного типа, прием в него детей с затухшей формой туберкулеза осуществляется по направлению Туберкулезного диспансера.

В сентябре 2014 года одноэтажное старое здание этого дошкольного учебного заведения было снесено и на его месте началось строительство нового здания. Теперь в двухэтажном новом здании будет функционировать отвечающий современным требованиям ясли-детский сад, состоящий из 6 групп, в том числе 5 азербайджанских и одного русского отделения. В детском саду на 120 мест воспитанием детей в возрасте от 2-х до 6 лет будет заниматься педагогический состав из 47 человек. Детский сад обустроен в соответствии со вкусом маленьких обитателей, обеспечит их удобство, отдых и овладение начальными знаниями.

Фонд Гейдара Алиева вносит большой вклад в проводимую государством работу по созданию в стране детских учреждений, отвечающих высоким требованиям. В феврале 2014 года во время презентации программы развития дошкольных учебных заведений под руководством Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой были обнародованы результаты мониторинга состояния дошкольных учебных заведений и выявлена необходимость в строительстве в стране новых детских садов. С того времени Фонд еще более расширил деятельность в области реконструкции дошкольных учебных заведений в нашей стране, строительства новых современных детских учреждений. В этом детском саду также созданы необходимые условия, в здании установлены системы видеонаблюдения, оповещения о пожаре, учреждение оснащено необходимой мебелью, инвентарем и оборудованием. Приусадебный участок благоустроен, высажены более тысячи различных видов вечнозеленых деревьев, для отдыха детей установлены развлекательные сооружения.

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